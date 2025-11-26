Зеленський та фон дер Ляєн поспілкувалися щодо заморожених активів РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський та фон дер Ляєн обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України.

Також вони скоординували контакти на найближчий час.

"Подякував Урсулі за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті. Наш погляд однаковий: допоки Росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", – додав український президент.

Як повідомляла "Європейська правда", у заяві співголів "коаліції рішучих" після віртуального засідання 25 листопада йдеться про те, що її учасники очікують швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України, зокрема на основі повної суми заморожених активів Росії.

Так, за результатами засідання "коаліції рішучих" було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

26 листопада головна речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що Єврокомісія готова презентувати правовий текст щодо надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.