У ЄС підтвердили, що правові тексти щодо використання росактивів для України готові

Європейська комісія готова презентувати правовий текст щодо надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомила 26 листопада в Брюсселі головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Єврокомісія підготувала пропозицію щодо правової бази для майбутнього надання Україні "репараційних позик".

"Президентка (Єврокомісії. – "ЄП") фон дер Ляєн у своїй сьогоднішній промові в Європейському парламенті щодо України, щодо мирного плану для України, згадала саме нашу роботу над "репараційною позикою" та зазначила, що комісія готова представити правовий текст, тобто законодавчу пропозицію", – підтвердила Піньо.

Вона повідомила, що з цього питання тривають обговорення з державами-членами, зокрема в Комітеті постійних представників (Coreper), у тому числі щодо листа з варіантами фінансування України у 2026-27 роках, який Урсула фон дер Ляєн надіслала у європейські столиці напередодні.

"Ми отримуємо відгуки від держав-членів на цій основі та очікуємо, що будуть чіткі відгуки також щодо законодавчої пропозиції та термінів", – розповіла Піньо.

Вона уточнила, що Урсула фон дер Ляєн "дуже чітко заявила від самого початку, що вважає "репараційну позику" більш реалістичним шляхом для просування вперед", бо Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні.

"Отже, президентка дала сигнал, що ми готові її (законодавчу пропозицію. – "ЄП") внести, обговорення тривають, і ми очікуємо, що отримаємо також конкретні відгуки, включно з цього приводу", – підсумувала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у заяві співголів "коаліції рішучих" після віртуального засідання 25 листопада йдеться про те, що її учасники очікують швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України, зокрема на основі повної суми заморожених активів Росії.

Так, за результатами засідання "коаліції рішучих" було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

Також Франція та Велика Британія домовилися вже 26 листопада створити робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати та Туреччина.