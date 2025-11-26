Зеленский и фон дер Ляйен пообщались о замороженных активах РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во время разговора Зеленский и фон дер Ляйен обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и работу ЕС над решением об использовании замороженных российских активов в защиту Украины.

Также они скоординировали контакты на ближайшее время.

"Поблагодарил Урсулу за четкую позицию и месседжи в поддержку Украины во время ее сегодняшнего выступления в Европарламенте. Наш взгляд одинаков: пока Россия будет продолжать отвергать все мирные усилия, санкции против нее должны увеличиваться, а оборонная и финансовая помощь Украине – продолжаться", – добавил украинский президент.

Как сообщала "Европейская правда", в заявлении сопредседателей "коалиции решительных" после виртуального заседания 25 ноября говорится о том, что ее участники ожидают быстрого решения по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной суммы замороженных активов России.

Так, по результатам заседания "коалиции решительных" была достигнута договоренность в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.

26 ноября главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия готова представить правовой текст о предоставлении Украине "репарационных займов" на основе замороженных активов России.