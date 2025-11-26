Сенат Італії відклав голосування за закон, який криміналізує секс без згоди

Верхня палата італійського парламенту несподівано відклала голосування за законопроєкт, який уперше в історії країни визначив би зґвалтуванням секс без згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт, який прирівнює секс без згоди до зґвалтування, здобув незвичну підтримку партій уряду та опозиційної Демократичної партії. Його затвердження мало відбутись 25 листопада – у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Однак в останній момент коаліційна партія "Ліга", очолювана віцепрем'єр-міністром Маттео Сальвіні, попросила про відтермінування. Вона послалась на занепокоєння щодо положення, яке зменшує покарання за невизначені, менш серйозні випадки.

Рішення "Ліги" було оголошене після того, як вона отримала високі результати на виборах у північному регіоні Венето. Опозиційні політики заявили, що "Ліга" хоче скористатися цим і позиціонувати себе як найбільш консервативну силу в коаліції.

Нагадаємо, законопроєкт має полегшити повідомлення про сексуальне насильство та притягнення до відповідальності, знявши з жертв обов'язок демонструвати фізичні ознаки насильства.

Пропозиція не змінює покарання за насильство – тюремне ув'язнення на строк від шести до 12 років. Палата депутатів, нижня палата парламенту Італії, ухвалила законопроєкт 19 листопада.

Цей крок є наслідком кількох суперечливих рішень у справах про зґвалтування, які викликали обурення в Італії.

У 2017 році суд нижчої інстанції в італійській Анконі виправдав двох чоловіків, обвинувачуваних в зґвалтуванні. Тоді колегія з трьох суддів-жінок сказала, що жертва виглядала "занадто чоловікоподібною" і не була достатньо привабливою, щоб її зґвалтували.