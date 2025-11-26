Сенат Италии отложил голосование за закон, криминализирующий секс без согласия

Верхняя палата итальянского парламента неожиданно отложила голосование за законопроект, который впервые в истории страны определил бы изнасилованием секс без согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект, который приравнивает секс без согласия к изнасилованию, получил необычную поддержку партий правительства и оппозиционной Демократической партии. Его утверждение должно было состояться 25 ноября – в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Однако в последний момент коалиционная партия "Лига", возглавляемая вице-премьер-министром Маттео Сальвини, попросила об отсрочке. Она сослалась на обеспокоенность по поводу положения, которое уменьшает наказание за неопределенные, менее серьезные случаи.

Решение "Лиги" было объявлено после того, как она получила высокие результаты на выборах в северном регионе Венето. Оппозиционные политики заявили, что "Лига" хочет воспользоваться этим и позиционировать себя как наиболее консервативную силу в коалиции.

Напомним, законопроект должен облегчить сообщение о сексуальном насилии и привлечение к ответственности, сняв с жертв обязанность демонстрировать физические признаки насилия.

Предложение не меняет наказание за насилие – тюремное заключение на срок от шести до 12 лет. Палата депутатов, нижняя палата парламента Италии, приняла законопроект 19 ноября.

Этот шаг является следствием нескольких спорных решений по делам об изнасиловании, которые вызвали возмущение в Италии.

В 2017 году суд низшей инстанции в итальянской Анконе оправдал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании. Тогда коллегия из трех судей-женщин сказала, что жертва выглядела "слишком мужеподобной" и не была достаточно привлекательной, чтобы ее изнасиловали.