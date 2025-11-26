Громадянин Чехії, який воював на боці України, потрапив у російський полон

Чесько-вʼєтнамський громадянин Хоанг Тран, який воював у складі Сил оборони України, потрапив у російський полон у районі Покровська і тепер переслідується за "найманство" у так званій "ЛНР".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Spravy.

За даними Seznam Spravy, Тран служив у 60-й механізованій бригаді української армії, а перед відправкою на фронт пройшов підготовку в Інтернаціональному легіоні.

У серпні Тран перестав виходити на звʼязок із подругою, після чого вона знайшла фото і відео з ним у російських соцмережах.

Журналісти встановили, що чеського громадянина захопили у серпні 2025 року у районі Покровська, після чого відправили на територію, контрольовану так званою "Луганською народною республікою".

Трану інкримінують нібито "найманство" – Росія традиційно нехтує міжнародним правом, не визнаючи іноземних громадян, які воюють на боці України, комбатантами.

Речник Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк сказав, що відомство знає про ситуацію з Траном. "Однак, з огляду на делікатність усієї справи, ми не будемо надавати жодної інформації", – додав він.

Дрейк також відмовився коментувати, чи це перший такий випадок з чеським громадянином.

Раніше повідомлялось, що до чеських дипломатів звернувся з проханням про консульську допомогу 50-річний громадянин країни, що за власним рішенням приєднався до армії Росії; виявилося, що у Чехії він засуджений до тюремного терміну.

У 2024 році президент Чехії посмертно нагородив чеського добровольця Карела Кучеру, який захищав Україну у лавах Іноземного легіону і загинув під Бахмутом.