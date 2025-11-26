Гражданин Чехии, воевавший на стороне Украины, попал в российский плен

Чешско-вьетнамский гражданин Хоанг Тран, воевавший в составе Сил обороны Украины, попал в российский плен в районе Покровска и теперь преследуется за "наемничество" в так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Spravy.

По данным Seznam Spravy, Тран служил в 60-й механизированной бригаде украинской армии, а перед отправкой на фронт прошел подготовку в Интернациональном легионе.

В августе Тран перестал выходить на связь с подругой, после чего она нашла фото и видео с ним в российских соцсетях.

Журналисты установили, что чешского гражданина захватили в августе 2025 года в районе Покровска, после чего отправили на территорию, контролируемую так называемой "Луганской народной республикой".

Трану инкриминируют якобы "наемничество" – Россия традиционно пренебрегает международным правом, не признавая иностранных граждан, воюющих на стороне Украины, комбатантами.

Спикер Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк сказал, что ведомство знает о ситуации с Траном. "Однако, учитывая деликатность всего дела, мы не будем предоставлять никакой информации", – добавил он.

Дрейк также отказался комментировать, является ли это первым таким случаем с чешским гражданином.

Ранее сообщалось, что к чешским дипломатам обратился с просьбой о консульской помощи 50-летний гражданин страны, который по собственному решению присоединился к армии России; оказалось, что в Чехии он приговорен к тюремному сроку.

В 2024 году президент Чехии посмертно наградил чешского добровольца Карела Кучеру, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона и погиб под Бахмутом.