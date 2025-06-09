Укр Рус Eng

Чехія отримала запит про допомогу від чеха у лавах армії РФ, він виявився засудженим

Новини — Понеділок, 9 червня 2025, 10:02 — Марія Ємець

До чеських дипломатів звернувся з проханням про консульську допомогу 50-річний громадянин країни, що за власним рішенням приєднався до армії Росії; виявилося, що у Чехії він засуджений до тюремного терміну.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Наприкінці травня в МЗС Чехії повідомляли, що дипломати отримали прохання про допомогу від 50-річного громадянина, який приєднався до лав армії РФ і потрапив у неприємності. 

9 червня чеська поліція повідомила, що згаданий громадянин виявився засудженим злочинцем, та що Чехія проситиме про його екстрадицію для відбуття покарання. 

"Перевіряючи інформацію, ми з’ясували, що цей 50-річний громадянин Чехії є засудженим злочинцем", – зазначили у поліції, додавши, що рішення про тюремний термін ухвалило Злінське відділення Крайового суду Брно.

"Ми передали цю інформацію суду, щоб там могли почати необхідні кроки для запиту на екстрадицію розшукуваного з-за кордону", – додали у повідомленні. 

Чехам за законодавством заборонена служба в арміях інших держав без спеціального дозволу президента. Втім, для тих, хто поїхав воювати на боці України, дозволили подавати запит на дозвіл "заднім числом" і таким чином не мати проблем після повернення у Чехію. 

Нагадаємо, президент Чехії на День незалежності країни посмертно нагородив чеського добровольця Карела Кучеру, який захищав Україну у лавах Іноземного легіону і загинув під Бахмутом. 

Нещодавно у Чехії оголосили вирок вчительці, яка заперечувала злочини РФ в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Війна з РФ
Реклама: