Чехія отримала запит про допомогу від чеха у лавах армії РФ, він виявився засудженим

До чеських дипломатів звернувся з проханням про консульську допомогу 50-річний громадянин країни, що за власним рішенням приєднався до армії Росії; виявилося, що у Чехії він засуджений до тюремного терміну.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Наприкінці травня в МЗС Чехії повідомляли, що дипломати отримали прохання про допомогу від 50-річного громадянина, який приєднався до лав армії РФ і потрапив у неприємності.

Zjištěné informace jsme předali soudu tak, aby mohl iniciovat provedení opatření nezbytných pro vyžádání hledaného muže z cizího státu. #policiepp – Policie ČR (@PolicieCZ) June 9, 2025

9 червня чеська поліція повідомила, що згаданий громадянин виявився засудженим злочинцем, та що Чехія проситиме про його екстрадицію для відбуття покарання.

"Перевіряючи інформацію, ми з’ясували, що цей 50-річний громадянин Чехії є засудженим злочинцем", – зазначили у поліції, додавши, що рішення про тюремний термін ухвалило Злінське відділення Крайового суду Брно.

"Ми передали цю інформацію суду, щоб там могли почати необхідні кроки для запиту на екстрадицію розшукуваного з-за кордону", – додали у повідомленні.

Чехам за законодавством заборонена служба в арміях інших держав без спеціального дозволу президента. Втім, для тих, хто поїхав воювати на боці України, дозволили подавати запит на дозвіл "заднім числом" і таким чином не мати проблем після повернення у Чехію.

Нагадаємо, президент Чехії на День незалежності країни посмертно нагородив чеського добровольця Карела Кучеру, який захищав Україну у лавах Іноземного легіону і загинув під Бахмутом.

Нещодавно у Чехії оголосили вирок вчительці, яка заперечувала злочини РФ в Україні.