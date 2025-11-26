Фінляндія приєднується до коаліції зі зміцнення ВМС України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у середу сказав, що його країна приєднається до так званої морської коаліції, яка займається зміцненням Військово-морських сил України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

За словами Хяккянена, Фінляндія стане членом коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, завданням якої є підтримка розвитку Військово-морських сил України

"Фінляндія приєдналася до коаліцій на основі ретельного розгляду кожного окремого випадку, завжди забезпечуючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та приносив очевидну додаткову цінність для розвитку військового потенціалу України", – сказав фінський міністр.

Фінляндія також є учасницею коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій, створених у межах Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн").

Велика Британія та Норвегія оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів у грудні 2023 року. Разом із Фінляндією коаліція налічує 17 країн.

У жовтні 2024 року Британія виділила ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько 155 млн доларів) на підтримку Коаліції морських сил і засобів.