Финляндия присоединяется к коалиции по укреплению ВМС Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в среду сказал, что его страна присоединится к так называемой морской коалиции, которая занимается укреплением Военно-морских сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

По словам Хяккянена, Финляндия станет членом коалиции под руководством Великобритании и Норвегии, задачей которой является поддержка развития Военно-морских сил Украины

"Финляндия присоединилась к коалициям на основе тщательного рассмотрения каждого отдельного случая, всегда обеспечивая, чтобы наш вклад был достаточным и эффективным и приносил очевидную дополнительную ценность для развития военного потенциала Украины", – сказал финский министр.

Финляндия также является участницей коалиций по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям, созданных в рамках Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн").

Великобритания и Норвегия объявили о создании Коалиции морских сил и средств в декабре 2023 года. Вместе с Финляндией коалиция насчитывает 17 стран.

В октябре 2024 года Великобритания выделила еще 120 млн фунтов стерлингов (около 155 млн долларов) на поддержку Коалиции морских сил и средств.