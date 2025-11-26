В РФ кажуть, що підтримують "плани Трампа", але на поступки не підуть

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що РФ не піде на поступки у російсько-українській війні, хоча й підтримує зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Його заяву цитує "Интерфакс", передає "Європейська правда".

За його словами, Росія вітає зусилля адміністрації Трампа "з пошуку розумних рішень".

"Різні версії цього плану – це переговорний момент. Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, в тому числі в контексті СВО (російська пропагандистська назва війни. – Ред.), не може бути й мови", – сказав Рябков.

За словами заступника глави МЗС, Росія "готова домагатися реалізації поставлених цілей переважно дипломатичним шляхом".

"Проблема – в наявності або відсутності політичної волі суворо виконати ті домовленості, які були досягнуті лідерами в Анкориджі (місто на Алясці. – Ред.). З іншого боку, ми прихильні результатам Анкориджа і будемо саме в цих рамках діяти далі, співвідносячи те, що відбувається зараз, саме з цими базовими установками, сформульованими там двома президентами", – сказав він, не уточнюючи, про які "результати" йдеться.

Також він додав, що Росія "готова" працювати з тим матеріалом, який у неї є, коментуючи запропонований США план, покликаний на врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.

