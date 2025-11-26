В РФ говорят, что поддерживают "планы Трампа", но на уступки не пойдут

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не пойдет на уступки в российско-украинской войне, хотя и поддерживает усилия администрации американского президента Дональда Трампа.

Его цитирует "Интерфакс", передает "Европейская правда".

По его словам, Россия приветствует усилия администрации Трампа "по поиску разумных решений".

"Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач, в том числе в контексте СВО (российское пропагандистское название войны. – Ред.), не может быть и речи", – сказал Рябков.

По словам замглавы МИД, Россия "готова добиваться реализации поставленных целей преимущественно дипломатическим путем".

"Проблема – в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те договоренности, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже (город на Аляске. – Ред.). С другой стороны, мы преданны результатам Анкориджа и будем именно в этих рамках действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас, именно с этими базовыми установками, сформулированными там двумя президентами", – сказал он, не уточняя, о каких "результатах" идет речь.

Также он добавил, что Россия "готова" работать с тем материалом, который у нее есть, комментируя предложенный США план, призванный на урегулирование российско-украинской войны.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение относительно трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.