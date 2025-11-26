Трамп: найбільшою поступкою РФ є те, що вона не захоплюватиме нових територій

Президент США Дональд Трамп у контексті своїх намагань врегулювати війну в Україні заявив, що головна поступка, на яку піде російська сторона, – це той факт, що вони "припинять воювати і не захоплюватимуть нових земель".

Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спершу спитали про можливі територіальні поступки з боку України, на які вона може піти для мирного врегулювання.

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це", – відповів на це Трамп.

Коли його спитали, які поступки має зробити російська сторона, президент США сказав, що "вони вже йдуть на поступки".

"Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель", – додав Трамп.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.