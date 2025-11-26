Швеція хоче якнайшвидшого ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард вважає, що Європейський Союз повинен посилити санкційний тиск на Росію для примусу її до миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TT.

Мальмер Стенергард у розмові з журналістами наголосила на необхідності продовження економічних санкцій, аби чинити тиск на Росію.

"Ми хочемо, щоб ЄС продовжив роботу над 20-м пакетом санкцій. Він повинен ще сильніше вдарити по російських доходах від енергоносіїв. Ми можемо підвищити вартість війни Путіна", – сказала вона.

Глава МЗС Швеції також згадала про пропозицію щодо спеціальної позики для України, яка фінансуватиметься за рахунок заморожених російських активів.

"Ми наполягаємо на тому, щоб продовжувати цю роботу, і, за інформацією на сьогодні, Комісія готова представити відповідні юридичні документи", – сказала міністерка.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

У Євросоюзі обіцяли, що 20-й пакет санкцій проти РФ "буде не останнім".