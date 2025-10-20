Каллас каже, що наступний, 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ "буде не останнім"

Після затвердження 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії почнеться робота над 20-м пакетом, і він не буде останнім.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня.

"Міністри сьогодні чітко заявили, що після 19-го пакета (санкцій проти РФ – "ЄП") слід працювати над наступним. І він не буде останнім", – повідомила Каллас.

Вона нагадала, що цього тижня ЄС має намір "ухвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії".

"Кожне євро, якого ми позбавляємо Росію, – це євро, яке вона не зможе витратити на війну", – наголосила головна дипломатка ЄС.

За її словами, Україна була готова до безумовного припинення вогню ще з лютого, але "Росія не має справжнього інтересу до миру".

"Ми всі підтримуємо зусилля президента Трампа щодо завершення війни, але Путін почне вести серйозні переговори лише тоді, коли відчує, що програє", – підсумувала Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас спрогнозувала, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Раніше ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Наразі 19-й пакет санкцій блокує лише Словаччина, яка вимагає розглянути це питання на саміті лідерів ЄС 23 жовтня.