Швеция хочет скорейшего принятия 20-го пакета санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард считает, что Европейский Союз должен усилить санкционное давление на Россию, чтобы принудить ее к миру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TT.

Мальмер Стенергард в беседе с журналистами подчеркнула необходимость продолжения экономических санкций, чтобы оказывать давление на Россию.

"Мы хотим, чтобы ЕС продолжил работу над 20-м пакетом санкций. Он должен еще сильнее ударить по российским доходам от энергоносителей. Мы можем повысить стоимость войны Путина", – сказала она.

Глава МИД Швеции также упомянула о предложении по специальному займу для Украины, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов.

"Мы настаиваем на том, чтобы продолжать эту работу, и, по информации на сегодня, Комиссия готова представить соответствующие юридические документы", – сказала министр.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

В Евросоюзе пообещали, что 20-й пакет санкций против РФ "будет не последним".