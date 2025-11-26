У Румунії розробили механізм для взяття під контролю активів підсанкційного "Лукойлу"

Уряд Румунії підготував проєкт указу, який створить механізм для спеціального управління в компаніях, які можуть потрапити під міжнародні санкції, зокрема російському "Лукойлі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Пропозиція, винесена на розгляд румунського уряду, покликана захистити енергетичний сектор Румунії, де безперебійне постачання має вирішальне значення для уникнення стрибків цін.

Згідно з указом, уряд Румунії отримає повноваження призначати спеціальних адміністраторів для управління місцевими підприємствами, які постраждали від санкцій, запровадження у зв'язку з війною Росії в Україні.

Цей захід може бути задіяний після підтвердження, що внаслідок санкцій відбудеться "значний економічний" спад, або якщо про це попросить сама підсанкційна компанія.

Міністр юстиції Румунії Раду Марінеску сказав Bloomberg, що проєкт указу, хоча і не називає конкретних компаній, торкнеться "Лукойлу".

"Необхідно створити правову базу для таких випадків", – сказав Марінеску, додавши, що указ сформульований досить широко, "але одним із конкретних випадків, до яких може бути застосовано це законодавство, є "Лукойл".

Указ може бути затверджений уже в четвер під час засідання румунського уряду.

У Румунії "Лукойл" управляє нафтопереробним заводом Petrotel, який переробляє близько 50 тисяч барелів нафти на день. Також "Лукойл" має мережу з понад 300 заправних станцій у Румунії.

І Petrotel, і заправні станції підпадають під санкції США проти "Лукойлу", які набули чинності 21 листопада. Румунська влада раніше сказала, що хоче знайти покупців для нафтопереробного заводу.

