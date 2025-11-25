Знайшлось кілька охочих купити активи підсанкційного "Лукойлу" в Румунії

Міністр енергетики Румунії Богдан Іван у вівторок сказав, що намір придбати румунські активи "Лукойлу", які опинились під санкціями США, висловили три компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За словами Івана, наразі є "три компанії, які висловили намір придбати активи "Лукойлу" в Румунії" – як нафтопереробний завод, так і мережі автозаправних станцій.

Міністр відмовився уточнити, про які компанії йдеться, але сказав, що йдеться про "компанії зі Сполучених Штатів" та "румунські компанії, компанії з інших держав, включно з іншими державами-членами Європейського Союзу".

"Нас про це повідомили, ми підтримуємо з ними зв'язок, і ця угода між двома приватними компаніями має бути підписана, причому очевидно, що в наших інтересах, щоб ця угода була укладена якомога швидше", – додав він.

Міністр додав, що Міністерство закордонних справ Румунії разом із іншими профільними міністерствами розробляє нормативний акт "для забезпечення створення правової бази, яка передбачатиме форму нагляду за відповідними активами та економічною діяльністю".

У Румунії "Лукойл" володіє нафтопереробним заводом Petrotel, який забезпечує переробку близько 2,4 мільйона тонн нафти на рік. Румунська влада хоче продати завод, аби він продовжував працювати, але не під російською власністю.

