В Румынии разработали механизм для взятия под контроль активов подсанкционного "Лукойла"

Правительство Румынии подготовило проект указа, который создаст механизм для специального управления в компаниях, которые могут попасть под международные санкции, в частности российской "Лукойл".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Предложение, вынесенное на рассмотрение румынского правительства, призвано защитить энергетический сектор Румынии, где бесперебойные поставки имеют решающее значение для предотвращения скачков цен.

Согласно указу, правительство Румынии получит полномочия назначать специальных администраторов для управления местными предприятиями, пострадавшими от санкций, введенных в связи с войной России в Украине.

Эта мера может быть задействована после подтверждения, что в результате санкций произойдет "значительный экономический" спад, или если об этом попросит сама подсанкционная компания.

Министр юстиции Румынии Раду Маринеску сказал Bloomberg, что проект указа, хотя и не называет конкретных компаний, коснется "Лукойла".

"Необходимо создать правовую базу для таких случаев", – сказал Маринеску, добавив, что указ сформулирован достаточно широко, "но одним из конкретных случаев, к которым может быть применено это законодательство, является "Лукойл".

Указ может быть утвержден уже в четверг во время заседания румынского правительства.

В Румынии "Лукойл" управляет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, который перерабатывает около 50 тысяч баррелей нефти в день. Также "Лукойл" имеет сеть из более чем 300 заправочных станций в Румынии.

И Petrotel, и заправочные станции подпадают под санкции США против "Лукойла", которые вступили в силу 21 ноября. Румынские власти ранее заявили, что хотят найти покупателей для нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.