Польша направит часть финансирования ЕС в рамках SAFE на оборону восточной границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новая инициатива Европейского Союза SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

Выступая в начале заседания правительства в среду, Туск назвал SAFE "важной европейской программой очень дешевых, практически бесплатных займов".

Он сказал, что 43,7 млрд евро, выделенные Польше, помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.

Он сказал, что проект является "общей обязанностью всего ЕС" и "должен финансироваться за счет европейских средств, а не только польских ресурсов".

Польский премьер добавил, что за счет SAFE будут развиваться аэрокосмические проекты, развитие искусственного интеллекта для обороны, усилия по кибербезопасности и программа "Безопасное Балтийское море".

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны "Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 миллиардов злотых, польское правительство приняло 10 июня 2024 года. Строительство началось в том же году.

