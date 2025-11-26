Посол Німеччини очікує, що ЄС може припинити процес розширення щодо Грузії

Посол Німеччини у Грузії Пітер Фішер очікує, що на грудневому засіданні Європейської ради лідери ЄС, ймовірно, офіційно підтвердять, що "файл розширення" щодо Грузії закритий.

Його слова цитує News Georgia, пише "Європейська правда".

"У нинішніх умовах, з нинішнім курсом, Німеччина більше не працює над розширенням [у контексті Грузії], як і ніхто інший в ЄС. Швидше за все, на грудневій Європейській раді, коли наші держави і глави урядів зустрінуться, вони це підтвердять – файл буде закритий через дії грузинської сторони", – заявив Фішер.

Він підкреслив, що в Грузії "знищуються НУО, порушуються права демонстрантів, свобода слова і свобода зібрань, а політичні партії знищуються".

Німецький дипломат підкреслив, що всі ці висновки містилися в останній доповіді Єврокомісії про підготовку країн-кандидатів до передбачуваного вступу в Євросоюз.

"Калас заявила, що, згідно з доповіддю, за нинішнього стану справ і поточного курсу Грузії, для Грузії немає життєздатного шляху до членства. Комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що це найгірший звіт про розширення, який коли-небудь отримувала будь-яка країна. Якщо ви грузин і прагнете вступити в ЄС, цей звіт – катастрофа для вас", – додав Фішер.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

Читайте також: Тбілісі у воронці репресій: як влада Грузії готується до скасування безвізу з ЄС