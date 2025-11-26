Посол Германии ожидает, что ЕС может приостановить процесс расширения в отношении Грузии

Посол Германии в Грузии Питер Фишер ожидает, что на декабрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС, вероятно, официально подтвердят, что "файл расширения" по Грузии закрыт.

Его слова цитирует News Georgia, пишет "Европейская правда".

"В нынешних условиях, с нынешним курсом, Германия больше не работает над расширением [в контексте Грузии], как и никто другой в ЕС. Скорее всего, на декабрьском Европейском совете, когда наши государства и главы правительств встретятся, они это подтвердят – файл будет закрыт из-за действий грузинской стороны", – заявил Фишер.

Он подчеркнул, что в Грузии "уничтожаются НПО, нарушаются права демонстрантов, свобода слова и свобода собраний, а политические партии уничтожаются".

Немецкий дипломат подчеркнул, что все эти выводы содержались в последнем докладе Еврокомиссии о подготовке стран-кандидатов к предполагаемому вступлению в Евросоюз.

"Калас заявила, что, согласно докладу, при нынешнем положении дел и текущем курсе Грузии, для Грузии нет жизнеспособного пути к членству. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что это худший отчет о расширении, который когда-либо получала какая-либо страна. Если вы грузин и стремитесь вступить в ЕС, этот отчет – катастрофа для вас", – добавил Фишер.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок относительно Грузии и для дальнейших политических спекуляций".