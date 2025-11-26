Укр Рус Eng

Трамп не пустить Південну Африку на саміт G20 у США

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 22:11 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп у середу сказав, що Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт "Групи двадцяти", який прийматиме американське місто Маямі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп укотре сказав, що у Південній Африці нібито "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми", при цьому "фейкові ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду".

"Наприкінці саміту G20 (у Південній Африці. – Ред.) Південна Африка відмовилася передати головування в G20 старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття", – сказав президент США.

"Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка НЕ отримає запрошення на саміт G20 2026 року, який відбудеться в чудовому місті Маямі, штат Флорида, наступного року", – додав він.

Також Трамп сказав, що США "припиняють усі виплати та субсидії" для Південної Африки.

Президент США неодноразово критикував Південну Африку за нібито дискримінацію і "геноцид" білого населення і навіть організував програму його переселення до Штатів як біженців. Південна Африка ці звинувачення відкидала.

У звʼязку з цим представники США так і не прибули на саміт "Групи двадцяти" у південноафриканському місті Йоганнесбург.

Трамп G20
