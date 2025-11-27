СМИ: Европу беспокоит, что США хотят заключить "мир" до предоставления гарантий безопасности Украине

Госсекретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Об этом изданию Politico рассказали источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников, это условие было подчеркнуто в американских предложениях Киеву в течение прошлой недели.

Рубио во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник заявил, что президент Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые обеспечат Киеву чувство безопасности.

К тому же, по данным издания, Трамп заявил, что не будет приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

В то же время в публикации говорится, что ситуация быстро меняется, и европейские союзники пытаются разобраться в многочисленных сообщениях от администрации США.

Рубио также сообщил европейским союзникам, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом для администрации и вопросом, отдельным от других пунктов обсуждения, по которым уже достигнуто согласие, по словам европейского дипломата.

Собеседник также добавил, что США хотят, чтобы весь пакет был быстро согласован.

Рубио также упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в Женеве 23 ноября, но не предоставил деталей и не повторил предложение во время телефонного разговора с британцами и французами, рассказал другой источник.

Госсекретарь также упомянул о нескольких других вопросах, которые нужно решить после заключения соглашения, что, по мнению европейцев, означает территориальную целостность Украины и замораживание российских активов, по словам дипломата.

Государственный департамент опроверг интерпретацию комментариев Рубио.

"Госсекретарь Рубио, вместе со всей администрацией Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и в частном порядке", – сказал пресс-секретарь Государственного департамента Томми Пиготт.

Белый дом также настаивает на том, что любой окончательный мирный план должен содержать гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и в частном порядке, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", – сказала пресс-секретарь Анна Келли.

Также издание отмечает, что администрация Трампа все больше отходит от полноценной поддержки Украины и занимает более нейтральную позицию в переговорах.

Рубио заявил своим европейским коллегам в четверг, что США не считаются справедливым посредником в переговорах, поскольку они предоставляют военную помощь Украине и вводят санкции против России.

Вместе с тем, пишет издание, некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Виткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Виткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап ее подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится прекратить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя из неоккупированной части Донецкой области.

