У Литві Комісія з нацбезпеки обговорить проблеми метеокуль і утримуваних Білоруссю вантажівок

У Литві у четвер знову збереться на засідання Комісія з національної безпеки на тлі того, як контрабандні повітряні кулі продовжують прилітати з Білорусі, а мінський режим не випускає затримані литовські вантажівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

В ході засідання комісія має намір обговорити наслідки прийнятих рішень і подальші дії.

"Буде обговорюватися ситуація з метеозондами на литовсько-білоруському кордоні, оскільки нещодавно знову спостерігався їх масовий наплив, що порушило роботу Вільнюського аеропорту не на одну і не на дві години. Ми обговоримо, якою була реакція на цю ситуацію, що взагалі відбувається протягом останнього місяця", – повідомив радник прем'єр-міністерки Ігнас Альгірдас Добровольскас.

За його словами, необхідно вирішити, "які подальші дії можна вжити у зв'язку з цією ситуацією".

Комітет Сейму з національної безпеки і оборони також планує обговорити в четвер ситуацію з контрабандистськими повітряними кулями.

Нагадаємо, 25 листопада самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "проблему" виїзду литовських вантажівок з країни повинні вирішувати МЗС обох країн.

Його заява пролунала на тлі продовження блокування Білоруссю виїзду литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування попри те, що Литва вже відкрила кордон з країною.

Литва ненадовго повністю закривала кордон з Білоруссю на тлі масових вторгнень метеозондів з контрабандою, проте вирішила достроково відкрити пункти пропуску.