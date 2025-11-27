В Литве Комиссия по нацбезопасности обсудит проблемы метеозондов и удерживаемых Беларусью грузовиков

В Литве в четверг снова соберется на заседание Комиссия по национальной безопасности на фоне того, как контрабандные воздушные шары продолжают прилетать из Беларуси, а минский режим не выпускает задержанные литовские грузовики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В ходе заседания комиссия намерена обсудить последствия принятых решений и дальнейшие действия.

"Будет обсуждаться ситуация с метеозондами на литовско-белорусской границе, поскольку недавно снова наблюдался их массовый наплыв, что нарушило работу Вильнюсского аэропорта не на один и не на два часа. Мы обсудим, какой была реакция на эту ситуацию, что вообще происходит в течение последнего месяца", – сообщил советник премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас.

По его словам, необходимо решить, "какие дальнейшие действия можно предпринять в связи с этой ситуацией".

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне также планирует обсудить в четверг ситуацию с контрабандистскими воздушными шарами.

Напомним, 25 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "проблему" выезда литовских грузовиков из страны должны решать МИД обеих стран.

Его заявление прозвучало на фоне продолжения блокирования Беларусью выезда литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания, несмотря на то, что Литва уже открыла границу со страной.

Литва ненадолго полностью закрывала границу с Беларусью на фоне массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако решила досрочно открыть пункты пропуска.