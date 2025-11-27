Шмигаль повідомив про новий крок до виробництва українського дрона-перехоплювача у Британії

Україна та Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus – "мисливця на "Шахедів", що є кроком до його майбутнього виробництва на території Сполученого Королівства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook оголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що делегації Міноборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.

"Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами", – повідомив міністр.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів – до кількох тисяч на місяць.

"Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", – зазначив Денис Шмигаль.

У жовтні повідомляли, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Також повідомляли, що у НАТО розробили для ЗСУ та випробовують нове озброєння проти КАБів та "Шахедів".