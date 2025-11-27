Шмыгаль сообщил о новом шаге к производству украинского дрона-перехватчика в Британии

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus – "охотнику на "Шахедов", что является шагом к его будущему производству на территории Соединенного Королевства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook объявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что делегации Минобороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.

"Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "Шахедами", – сообщил министр.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков – до нескольких тысяч в месяц.

"Изготовленные аппараты будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба", – отметил Денис Шмыгаль.

В октябре сообщалось, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что в НАТО разработали для ВСУ и испытывают новое вооружение против КАБов и "Шахедов".