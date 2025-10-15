У НАТО розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та "Шахедів"

Спільна структура НАТО і України JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, або Об'єднаний центр з аналізу підготовки та освіти) переходить до фінальних тестувань нової оборонної техніки, розробленої для України підрядниками з держав Альянсу.

Про це заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО полковник Валерій Вишневський, старший представник України у JATEC.

Вишневський розповів, що навесні Генштаб звернувся до центру із проханням допомогти з технічними рішеннями по протидії плануючим бомбам (КАБам), а також протидії дронам на оптоволокні. Наразі найбільшого прогресу вдалося досягти у питаннях протидії КАБам.

"В НАТО є такий інструмент, як "інноваційний конкурс". Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби, і описали результат, що ми б хотіли отримати – та запросили компанії до участі у конкурсі. Ми отримали понад 40 заявок від виробників, цього разу це були тільки натівські компанії. Журі, в основному складене з експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою – відібрали трьох фіналістів. Усі три компанії раніше вже працювали з Україною", – пояснив він.

Варіанти, що вийшли у фінал, побудовані на основі дрона-перехоплювача та "рою дронів". Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення дронів.

"І хоча ми працювали з використанням проти плануючих авіабомб – виявилося, що ці рішення є надзвичайно ефективними проти "Шахедів" і вже готові для застосування проти них. Натомість проти КАБів вони потребують доопрацювання", – поділився Вишневський.

Наступного тижня заплановані фінальні випробування на полігоні у Франції, хоча польові випробування також відбулися в Україні і були успішними стосовно дронів.

"Тепер на полігоні у Франції будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники і перехоплювачі повинні будуть по них відпрацювати... І за результатами випробування Україна зможе ухвалити рішення, чи потрібна нам ця технологія, і через коаліції залучити фінансування для виготовлення", – пояснив Валерій Вишневський.

Рішення щодо дронів на оптоволокні досі не дійшло такого рівня готовності, але робота над ним триває, додав він.

Нове озброєння також може мати попит серед європейських держав. Як відомо, Єврокомісія планує запустити до 2027 року систему захисту ЄС від безпілотників.

Також вже є рішення, що "стіна дронів" вийде за межі східного флангу ЄС.