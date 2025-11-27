Сибига анонсировал встречу переговорных команд Киева и Вашингтона

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 27 ноября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Недавно глава ОП Андрей Ермак заявил, что на этой неделе министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл приедет в Киев, чтобы финализировать шаги для прекращения войны в Украине. У Сибиги попросили прокомментировать это заявление.

"Следует ожидать встречи переговорных команд", – ответил он.

По словам министра, ожидания Украины – это конкретные результаты.

Также он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком уровне – во встрече президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.

"Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", – подытожил Сибига.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

СМИ также писали, что Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

