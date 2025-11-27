МЗС Грузії: якщо ЄС призупинить безвіз, це буде стратегічною помилкою

У грузинському Міністерстві закордонних справ заявляють, що потенційне рішення ЄС призупинити безвізовий режим з Грузією стане "стратегічною помилкою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала глава грузинського МЗС Мака Бочорішвілі, її цитує "Грузия Online".

Міністерка стверджує, що ЄС використовує безвіз як "інструмент шантажу", а його скасування буде "покаранням" для грузинських громадян.

"Я все ж сподіваюся, що таке рішення не буде ухвалене щодо громадян Грузії, і що ЄС передумає карати громадян Грузії. Хоча сьогодні, в умовах існуючої бюрократії, дуже складно поручитися за раціональність рішень, коли ми бачимо безліч ірраціональних кроків, що виходять від Європейської служби зовнішніх дій", – сказала Бочорішвілі.

На запитання про те, чи очікує влада введення візових обмежень щодо окремих осіб, оскільки одним із розглянутих варіантів є цільові візові санкції, наприклад, проти представників влади, міністерка відповіла, що якщо подивитися на цільові групи, то для власників дипломатичних паспортів такий режим вже діє.

"Коли ми їдемо на конкретні зустрічі в країни-члени ЄС, ми звертаємося за візами до відповідних посольств цих країн; зрозуміло, ми отримуємо візу цієї країни, і це не створює великих проблем для населення Грузії. Не думаю, що це – те, заради чого робляться подібні заяви шантажу", – розповіла вона.

За словами глави МЗС, влада Грузії зробила "все необхідне" для того, щоб громадяни Грузії мали безвізовий режим з ЄС, і "робить все, щоб вони могли цим режимом користуватися".

"Було зроблено дуже багато – чи то угоди про реадмісію, посилення поліцейського співробітництва, поліцейські аташе тощо. Все це були наші кроки. Введення прикордонного контролю тоді, коли ми почали спільно з ЄС здійснювати контроль при поїздках громадян до країн-членів Євросоюзу…Я б сказала так: якщо таке рішення буде прийнято, це стане величезною стратегічною помилкою з боку ЄС, з боку Європейської служби зовнішніх дій", – переконана Бочорішвілі.

26 листопада у Європарламенті відбулась церемонія підписання акта, який передбачає оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн.

Нові правила позбавлення безвізу з ЄС набудуть чинності на двадцятий день після церемонії підписання, тобто в середині грудня.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.