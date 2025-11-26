У ЄС остаточно затвердили нові правила позбавлення безвізу

У Європейському парламенті в середу відбулась церемонія підписання акта, який передбачає оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на X написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Нові правила позбавлення безвізу з ЄС набудуть чинності на двадцятий день після церемонії підписання, тобто в середині грудня.

Після цього ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики ЄС. Також скасування безвізу буде можливе у випадку погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Регламент також спрощує запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений до 12 місяців (з 9 місяців, який існує зараз). Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.