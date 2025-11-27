МИД Грузии: если ЕС приостановит безвиз, это будет стратегической ошибкой

В грузинском Министерстве иностранных дел заявляют, что потенциальное решение ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией станет "стратегической ошибкой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили, ее цитирует "Грузия Online".

Министр утверждает, что ЕС использует безвиз как "инструмент шантажа", а его отмена будет "наказанием" для грузинских граждан.

"Я все же надеюсь, что такое решение не будет принято в отношении граждан Грузии и что ЕС передумает наказывать граждан Грузии. Хотя сегодня, в условиях существующей бюрократии, очень сложно поручиться за рациональность решений, когда мы видим множество иррациональных шагов, исходящих от Европейской службы внешних действий", – сказала Бочоришвили.

На вопрос о том, ожидают ли власти введения визовых ограничений в отношении отдельных лиц, поскольку одним из рассматриваемых вариантов являются целевые визовые санкции, например, против представителей власти, министр ответила, что если посмотреть на целевые группы, то для владельцев дипломатических паспортов такой режим уже действует.

"Когда мы едем на конкретные встречи в страны-члены ЕС, мы обращаемся за визами в соответствующие посольства этих стран; разумеется, мы получаем визу этой страны, и это не создает больших проблем для населения Грузии. Не думаю, что это – то, ради чего делаются подобные заявления шантажа", – рассказала она.

По словам главы МИД, власти Грузии сделали "все необходимое" для того, чтобы граждане Грузии имели безвизовый режим с ЕС, и "делают все, чтобы они могли этим режимом пользоваться".

"Было сделано очень много – будь то соглашения о реадмиссии, усиление полицейского сотрудничества, полицейские атташе и тому подобное. Все это были наши шаги. Введение пограничного контроля тогда, когда мы начали совместно с ЕС осуществлять контроль при поездках граждан в страны-члены Евросоюза... Я бы сказала так: если такое решение будет принято, это станет огромной стратегической ошибкой со стороны ЕС, со стороны Европейской службы внешних действий", – убеждена Бочоришвили.

26 ноября в Европарламенте состоялась церемония подписания акта, который предусматривает обновление механизма ЕС по приостановлению безвизового режима для граждан третьих стран.

Новые правила лишения безвиза с ЕС вступят в силу на двадцатый день после церемонии подписания, то есть в середине декабря.

Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.