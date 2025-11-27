Латвія просить Єврокомісію про виняток з міграційних правил ЄС

Латвія звернулася до Єврокомісії щодо отримання винятку із "механізму солідарності", передбаченого міграційним пактом ЄС для більш рівномірного розподілу навантаження між країнами.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

МВС Латвії подало до Єврокомісії додаткову інформацію у повторному проханні про виняток з "механізму солідарності", що передбачає розподіл шукачів притулку між країнами-членами ЄС, аби зменшити навантаження для тих, кому дістається основний тягар, або ж фінансові внески з боку держав замість прийому мігрантів, або іншу технічну допомогу.

В МВС зазначили, що ця остання опція також залишається цікавим варіантом для Латвії.

Латвія останніми роками змушена була спрямувати значні ресурси на посилення охорони свого східного кордону через штучну міграційну кризу, влаштовану режимом Лукашенка. За 2025 рік латвійські прикордонники запобігли близько 12 тисячам спроб нелегального перетину кордону.

Також в МВС Латвії аргументують, що країна прийняла досить багато українців. У 2024 році там оформили тимчасовий захист на 20% більше українських громадян, ніж у 2023 році, тоді як в середньому у ЄС в цей період спостерігалося спадання цього показника на 25%. Зауважують також, що у Латвії більше неповнолітніх українців, ніж в середньому у ЄС.

Раніше Єврокомісія визначила такі країни як Іспанію, Італію, Грецію та Кіпр тими, що найбільше потерпають від напливу мігрантів, і саме звідти шукачів притулку потрібно переспрямовувати до інших країн.

Польща також попросила ЄС про повний виняток з механізму солідарності за міграційним пактом.

За підрахунками литовських прикордонників, за всі роки штучної міграційної кризи на кордоні з Білоруссю Литва, Латвія і Польща розвернули там понад 200 000 мігрантів.