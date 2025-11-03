Литва, Латвія і Польща з 2021 року не дозволили в'їзд з Білорусі понад 200 000 мігрантів

З 2021 року, коли почалася міграційна криза, спричинена Білоруссю, понад 200 000 нелегальних мігрантів отримали відмову у в'їзді до Польщі, Литви та Латвії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви (VSAT), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Кількість відмов у в'їзді нелегальним мігрантам у 200 тисяч була досягнута в неділю.

Загалом три вищезгадані країни вже не пустили на свою територію 200 042 нелегальних мігрантів з Білорусі станом на північ з неділі на понеділок.

За даними VSAT, у неділю 18 іноземців намагалися таким чином потрапити до Польщі, а 40 – до Латвії. Жоден мігрант не наважився нелегально перетнути литовський кордон з Білорусі за останні 24 години.

За даними прикордонників, Польща вже п'ятий рік поспіль відчуває найбільший тиск – вона відмовила у в'їзді на свою територію 135 810 нелегальним мігрантам.

Як йдеться у повідомленні Державної служби з питань міграції, найбільш значним проривом у контролі над штучно інспірованим процесом нелегальної міграції стала політика розвороту, узаконена в Литві, Польщі та Латвії і запущена в серпні 2021 року.

З 3 серпня 2021 року, коли співробітники Служби державної безпеки Литви отримали право повертати назад мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Білорусі в недозволених місцях, 24 508 з них не в'їхали в країну.

Завдяки такій політиці з серпня 2021 року до Латвії не в'їхали 39 724 нелегальних мігрантів. Деякі іноземці, можливо, спробували потрапити в ці три країни більше одного разу.

За даними Державної прикордонної служби, окрім політики розвороту, контролювати ситуацію литовським прикордонникам допомогли і продовжують допомагати фізичний бар'єр, встановлений на кордоні з Білоруссю, і можливість контролювати 100 відсотків зовнішнього кордону Європейського Союзу за допомогою встановлених там систем спостереження. Останнім часом більшість мігрантів, які намагаються потрапити до Литви, навіть не потрапляють на її територію.

За словами прикордонників, мігранти, які зараз намагаються потрапити до Литви з Білорусі, – це чоловіки віком приблизно 20-40 років, які намагаються потрапити в країну і уникають контакту зі співробітниками VSAT.

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року. Паркан на кордоні звели, щоб протидіяти нелегальній міграції.

Нещодавно писали, що невідомі прокопали тунель на кілька десятків метрів під парканом на кордоні Польщі і Білорусі.