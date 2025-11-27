Латвия просит Еврокомиссию об исключении из миграционных правил ЕС

Латвия обратилась в Еврокомиссию за исключением из "механизма солидарности", предусмотренного миграционным пактом ЕС для более равномерного распределения нагрузки между странами.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

МВД Латвии подало в Еврокомиссию дополнительную информацию в повторной просьбе об исключении из "механизма солидарности", предусматривающего распределение искателей убежища между странами-членами ЕС, чтобы уменьшить нагрузку для тех, кому достается основное бремя, или же финансовые взносы со стороны государств вместо приема мигрантов, или другую техническую помощь.

В МВД отметили, что эта последняя опция также остается интересным вариантом для Латвии.

Латвия в последние годы вынуждена была направить значительные ресурсы на усиление охраны своей восточной границы из-за искусственного миграционного кризиса, устроенного режимом Лукашенко. За 2025 год латвийские пограничники предотвратили около 12 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

Также в МВД Латвии аргументируют, что страна приняла достаточно много украинцев. В 2024 году там оформили временную защиту на 20% больше украинских граждан, чем в 2023 году, тогда как в среднем в ЕС в этот период наблюдалось падение этого показателя на 25%. Отмечают также, что в Латвии больше несовершеннолетних украинцев, чем в среднем в ЕС.

Ранее Еврокомиссия определила такие страны как Испанию, Италию, Грецию и Кипр теми, что больше всего страдают от наплыва мигрантов и именно оттуда искателей убежища нужно перенаправлять в другие страны.

Польша также попросила ЕС о полном исключении из механизма солидарности по миграционному пакту.

По подсчетам литовских пограничников, за все годы искусственного миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва, Латвия и Польша развернули там более 200 тысяч мигрантов.