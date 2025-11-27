У Польщі розслідують появу невідомих предметів на залізниці поблизу Сувальського коридору

У Польщі правоохоронні органи розпочали розслідування після того, як машиніст поїзда був змушений зупинитися через перешкоди на коліях поблизу Сувальського коридору – стратегічно важливої ділянки польсько-литовського кордону.

Про це повідомив телеканал TVP World, пише "Європейська правда".

Першою про інцидент, який стався 13 листопада, поінформувала Gazeta Wyborcza.

Машиніст, який керував двома зчепленими локомотивами без вагонів, зупинився і, за різними версіями, або прибрав, або повідомив про гілки, камені та дошку, які блокували колію.

Інцидент стався поблизу села Рачки в північно-східному регіоні країни Підляшшя.

Він привернув особливу увагу через близькість до Сувальського коридору, вузького проходу між Білоруссю та російським ексклавом Калінінград.

Цей коридор є єдиним сухопутним сполученням між країнами Балтії та їхніми партнерами по НАТО на півдні і має вирішальне значення для безпеки регіону.

З огляду на нещодавні диверсії на залізничній інфраструктурі в інших регіонах Польщі, влада посилила пильність і знизила поріг для розгляду незрозумілих перешкод як потенційних загроз безпеці.

Однак, за даними ЗМІ, поліція спочатку розглядала цей випадок як дрібне правопорушення, вважаючи його потенційним "жартом".

Пізніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі почало стежити за справою після повідомлення від поліції.

На цьому етапі слідчі збирають свідчення свідків та фізичні докази. За інформацією Gazeta Wyborcza, офіційні особи лише заявили, що розслідування триває і звинувачення в диверсії не висунуто.

Нещодавно у Польщі стались диверсії на залізниці Варшава – Люблін, яка має стратегічне значення для допомоги Україні.

18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.