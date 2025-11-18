МЗС про "українських диверсантів" у Польщі: партнери розуміють, що джерелом є Росія

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на оприлюднені польськими спеціальними службами висновки про встановлення двох громадян України, підозрюваних у вчиненні під керівництвом спецслужб РФ диверсійних дій на залізниці.

Про це йдеться в оприлюдненому МЗС коментарі, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що Україна рішуче засуджує такі диверсії, проте звернули увагу: РФ умисно вербує людей з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію.

"Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ", – зазначили у відомстві.

Події у Польщі, наголосили у МЗС, вкотре підтверджують, що одночасно із загарбницькою війною проти України, Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, намагаючись розбити єдність партнерів у допомозі Україні.

"Підтверджуємо свою готовність надавати усю необхідну допомогу польським компетентним органам і відповідним службам наших союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинним діям в майбутньому", – заявили у МЗС.

Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії і зміцненні спільної безпеки, додали в міністерстві.

Зазначимо, Міністерство цифровізації Польщі у вівторок заявило, що у російському та польському інформаційних просторах з неділі поширюється дезінформація, метою якої є перекладення відповідальності за диверсії на польській залізниці на Україну.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.