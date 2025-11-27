В Польше расследуют появление неизвестных предметов на железной дороге вблизи Сувалкского коридора

В Польше правоохранительные органы начали расследование после того, как машинист поезда был вынужден остановиться из-за препятствий на путях вблизи Сувалкского коридора – стратегически важного участка польско-литовской границы.

Об этом сообщил телеканал TVP World, пишет "Европейская правда".

Первой об инциденте, который произошел 13 ноября, проинформировала Gazeta Wyborcza.

Машинист, который управлял двумя сцепленными локомотивами без вагонов, остановился и, по разным версиям, или убрал, или сообщил о ветках, камнях и доске, блокировавших пути.

Инцидент произошел вблизи села Рачки в северо-восточном регионе страны Подляшье.

Он привлек особое внимание из-за близости к Сувалкскому коридору, узкому проходу между Беларусью и российским эксклавом Калининград.

Этот коридор является единственным сухопутным сообщением между странами Балтии и их партнерами по НАТО на юге и имеет решающее значение для безопасности региона.

Учитывая недавние диверсии на железнодорожной инфраструктуре в других регионах Польши, власти усилили бдительность и снизили порог для рассмотрения непонятных препятствий как потенциальных угроз безопасности.

Однако, по данным СМИ, полиция изначально рассматривала этот случай как мелкое правонарушение, считая его потенциальной "шуткой".

Позже Агентство внутренней безопасности Польши начало следить за делом после сообщения от полиции.

На этом этапе следователи собирают показания свидетелей и физические доказательства. По информации Gazeta Wyborcza, официальные лица лишь заявили, что расследование продолжается и обвинения в диверсии не выдвинуты.

Недавно в Польше произошли диверсии на железной дороге Варшава – Люблин, которая имеет стратегическое значение для помощи Украине.

18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

В МИД Украины в комментарии по случаю отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.