Італія у четвер екстрадує до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Італія у четвер, 27 листопада, екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника федеральної прокуратури Німеччини, пише "Європейська правда".

Це крок послідує за рішенням Верховного суду Італії, який 19 листопада відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болоньї, підтвердивши його видачу Німеччині.

Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

Адвокат українця Нікола Канестріні висловив упевненість, що його клієнт буде виправданий після судового розгляду в Німеччині.

Німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.