Италия в четверг экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Италия в четверг, 27 ноября, экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры Германии, пишет "Европейская правда".

Этот шаг последует за решением Верховного суда Италии, который 19 ноября отклонил апелляцию Кузнецова на решение Апелляционного суда Болоньи, подтвердив его выдачу Германии.

Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

Адвокат украинца Никола Канестрини выразил уверенность, что его клиент будет оправдан после судебного разбирательства в Германии.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, установивших устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.