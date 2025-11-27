Макрон розкрив деталі своєї ідеї про добровільну строкову службу: розгортатимуть вже з 2026 року

Президент Франції Емманюель Макрон розповів у деталях, як бачить запровадження в країні моделі добровільної військової служби.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це він сказав під час звернення 27 листопада.

Макрон сказав, що вважає правильним рішення у 1996 році тодішнього президента Жака Ширака про скасування призову у Франції, оскільки тоді, після завершення холодної війни, попередня модель стала неактуальною.

На його думку, повернення до загальнообов’язкової військової служби непотрібне і зараз – у разі буквально загального призову йшлося би про сотні тисяч молодих людей, що не відповідає "ні потребам нашого війська, ні існуючим загрозам".

Натомість Макрон пропонує модель добровільної військової служби для 18-19-річних юнаків, які у визначений День оборони і громадянства виявлять інтерес до цього.

Лише у разі екстремальної ситуації за згодою парламенту може бути ухвалене рішення про призов не лише таких добровольців, а й молодих людей, які не мали наміру служити, але їхні компетенції найбільше відповідають потребам.

Усі деталі мають погодити до середини січня 2026 року. Після того молоді люди будуть подавати свої анкети, а в армії обиратимуть серед них найбільш вмотивованих і тих, що найкраще підходять під актуальні потреби. Таким призовникам надаватимуть усе необхідне і грошове забезпечення у розмірі 800 євро.

У 2026 році добровільну службу почнуть розгортати у збройних силах, з 2027 року – можливо, також в інших структурах, зокрема національній жандармерії.

До літа 2026 року мають відібрати перших 3 тисячі добровольців для проходження строкової служби. До 2030 року Макрон сподівається збільшити цю кількість до 10 тисяч, а до 2035 року – до 50 тисяч. Поступове збільшення кількості строковиків впирається у тому числі у необхідність розширити матеріально-технічну базу та інструкторський склад.

Служба триватиме 10 місяців. Перший місяць буде присвячений загальному ознайомленню з армійським життям та базовим навичкам, після того молоді люди проходитимуть навчання у певних підрозділах і отримуватимуть конкретну військову спеціальність. У разі потреби їх будуть залучати до виконання різних місій на території країни, як несення варти чи допомога населенню, поруч із контрактниками.

Макрон виключив залучення призовників-добровольців у військових місіях за межами Франції.

Нагадаємо, у Німеччині домовилися про можливість обов’язкового призову.

Данія першою з країн Європи запровадила можливість обов'язкового призову на військову службу не лише юнаків, а й дівчат, у разі нестачі добровольців.