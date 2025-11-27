Макрон раскрыл детали своей идеи о добровольной срочной службе: будут разворачивать уже с 2026 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал в деталях, как видит введение в стране модели добровольной военной службы.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время обращения 27 ноября.

Макрон сказал, что считает правильным решение в 1996 году тогдашнего президента Жака Ширака об отмене призыва во Франции, поскольку тогда, после завершения холодной войны, предыдущая модель стала неактуальной.

По его мнению, возвращение к общеобязательной военной службе не нужно и сейчас – в случае буквально всеобщего призыва речь шла бы о сотнях тысяч молодых людей, что не соответствует "ни потребностям нашей армии, ни существующим угрозам".

Вместо этого Макрон предлагает модель добровольной военной службы для 18-19-летних юношей, которые в определенный День обороны и гражданства проявят интерес к этому.

Только в случае экстремальной ситуации с согласия парламента может быть принято решение о призыве не только таких добровольцев, но и молодых людей, которые не намеревались служить, но их компетенции больше всего соответствуют потребностям.

Все детали должны согласовать до середины января 2026 года. После этого молодые люди будут подавать свои анкеты, а в армии будут выбирать среди них наиболее мотивированных и тех, которые лучше всего подходят под актуальные потребности. Таким призывникам будут предоставлять все необходимое и денежное обеспечение в размере 800 евро.

В 2026 году добровольную службу начнут разворачивать в вооруженных силах, с 2027 года – возможно, также в других структурах, в частности национальной жандармерии.

К лету 2026 года должны отобрать первых 3 тысячи добровольцев для прохождения срочной службы. К 2030 году Макрон надеется увеличить это количество до 10 тысяч, а к 2035 году – до 50 тысяч. Постепенное увеличение количества срочников упирается в том числе в необходимость расширить материально-техническую базу и инструкторский состав.

Служба будет длиться 10 месяцев. Первый месяц будет посвящен общему ознакомлению с армейской жизнью и базовыми навыками, после чего молодые люди будут проходить обучение в определенных подразделениях и получать конкретную военную специальность. При необходимости их будут привлекать к выполнению различных миссий на территории страны, как несение стражи или помощь населению, наряду с контрактниками.

Макрон исключил привлечение призывников-добровольцев в военных миссиях за пределами Франции.

Напомним, в Германии договорились о возможности обязательного призыва.

Дания первой из стран Европы ввела возможность обязательного призыва на военную службу не только юношей, но и девушек, в случае нехватки добровольцев.