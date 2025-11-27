Зеленський привітав Трампа із Днем подяки

Президент Володимир Зеленський привітав свого американського візаві Дональда Трампа із американським святом День подяки.

Про це він написав у соцмережах у четвер, 27 листопада, передає "Європейська правда".

"Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу", – заявив Зеленський.

Він подякував США "за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність".

"Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу", – зазначив український президент.

Також Зеленський висловив сподівання на достойний мир й наголосив, що гарантована безпека стануть спільним досягненням України та США.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

27 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.