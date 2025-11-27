Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения

Президент Владимир Зеленский поздравил своего американского визави Дональда Трампа с американским праздником День благодарения.

Об этом он написал в соцсетях в четверг, 27 ноября, передает "Европейская правда".

"Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил США "за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость".

"Мы очень рады, что наши отношения конструктивны, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа", – отметил украинский президент.

Также Зеленский выразил надежду на достойный мир и подчеркнул, что гарантированная безопасность станет общим достижением Украины и США.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский Трамп заявил, что поручил Стиву Виткоффу и Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Виткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап ее подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

27 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

