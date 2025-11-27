Литва повідомила Раді Європи про намір приєднатись до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Литва офіційно повідомила Раді Європи про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Литви.

У заяві йдеться, що 26 листопада Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – ставши першою країною після України, яка це зробила.

"Це рішення відображає нашу непохитну підтримку України, відданість Статуту ООН і тверде переконання, що справедливість вимагає відповідальності… Закликаємо інші країни також приєднуватись", – зазначили у Міністерстві закордонних справ Литви.

Також в МЗС Литви наголосили, що будь-які поступки Росії щодо кордонів України у рамках потенційної мирної угоди є загрозою і для Литви.

Естонія раніше ухвалила рішення про приєднання до керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".