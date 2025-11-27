Укр Рус Eng

Литва повідомила Раді Європи про намір приєднатись до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Новини — Четвер, 27 листопада 2025, 15:17 — Марія Ємець

Литва офіційно повідомила Раді Європи про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Литви. 

У заяві йдеться, що 26 листопада Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – ставши першою країною після України, яка це зробила. 

"Це рішення відображає нашу непохитну підтримку України, відданість Статуту ООН і тверде переконання, що справедливість вимагає відповідальності… Закликаємо інші країни також приєднуватись", – зазначили у Міністерстві закордонних справ Литви. 

Також в МЗС Литви наголосили, що будь-які поступки Росії щодо кордонів України у рамках потенційної мирної угоди є загрозою і для Литви

Естонія раніше ухвалила рішення про приєднання до керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

