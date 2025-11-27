Литва уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии РФ

Литва официально уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Литвы.

В заявлении говорится, что 26 ноября Литва сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины – став первой страной после Украины, которая это сделала.

"Это решение отражает нашу непоколебимую поддержку Украины, преданность Уставу ООН и твердое убеждение, что справедливость требует ответственности... Призываем другие страны также присоединяться", – отметили в Министерстве иностранных дел Литвы.

Также в МИД Литвы отметили, что любые уступки России относительно границ Украины в рамках потенциального мирного соглашения является угрозой и для Литвы.

Эстония ранее приняла решение о присоединении к руководящему комитету Спецтрибунала по агрессии РФ.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

