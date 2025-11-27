Литва уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии РФ
Литва официально уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Литвы.
В заявлении говорится, что 26 ноября Литва сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Спецтрибуналу по преступлению агрессии против Украины – став первой страной после Украины, которая это сделала.
"Это решение отражает нашу непоколебимую поддержку Украины, преданность Уставу ООН и твердое убеждение, что справедливость требует ответственности... Призываем другие страны также присоединяться", – отметили в Министерстве иностранных дел Литвы.
Today, Lithuania notified @coe of its intent to join the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine, becoming the first state after Ukraine to do so.– Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) November 26, 2025
Justice requires accountability.
We call on other states to follow suit. ✊ #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZseKgYYOBW
Также в МИД Литвы отметили, что любые уступки России относительно границ Украины в рамках потенциального мирного соглашения является угрозой и для Литвы.
Эстония ранее приняла решение о присоединении к руководящему комитету Спецтрибунала по агрессии РФ.
Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.
Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.
Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".