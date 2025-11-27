Меркель запевнила, що не вважає Польщу і країни Балтії винними у війні в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала фейком приписування їй думки, нібито вона звинувачує Польщу та країни Балтії в нападі Росії на Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В інтервʼю телеканалу Phoenix Меркель сказала, що уривок з автобіографії "Свобода", в якому йшлось про Польщу та країни Балтії, був вирваний з контексту.

У цьому уривку йшлося про те, що чотири держави відхилили формат діалогу з Росією, запропонований Меркель у 2021 році. Як наголосила Меркель, це "не було пов'язано з покладанням провини".

"Ця війна спалахнула, вона змінила наш світ, це агресія з боку Російської Федерації, Російської Республіки, Владіміра Путіна. Ніхто з нас – ні я, ні хтось інший – не зміг запобігти цій війні", – додала вона.

Колишня канцлерка додала, що значний вплив на рішення Путіна розвʼязати повномасштабну війну, на її думку, здійснила пандемія коронавірусу, яка порушила звичні формати діалогу.

Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan у жовтні сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС із Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на ці заяви глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Різко прокоментував слова Меркель і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.