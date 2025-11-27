Меркель заверила, что не считает Польшу и страны Балтии виновными в войне в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала фейком приписывание ей мнения, якобы она обвиняет Польшу и страны Балтии в нападении России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В интервью телеканалу Phoenix Меркель сказала, что отрывок из автобиографии "Свобода", в котором говорилось о Польше и странах Балтии, был вырван из контекста.

В этом отрывке говорилось о том, что четыре государства отклонили формат диалога с Россией, предложенный Меркель в 2021 году. Как подчеркнула Меркель, это "не было связано с возложением вины".

"Эта война вспыхнула, она изменила наш мир, это агрессия со стороны Российской Федерации, Российской Республики, Владимира Путина. Никто из нас – ни я, ни кто-либо другой – не смог предотвратить эту войну", – добавила она.

Бывший канцлер добавила, что значительное влияние на решение Путина развязать полномасштабную войну, по ее мнению, осуществила пандемия коронавируса, которая нарушила привычные форматы диалога.

Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan в октябре сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Путиным, что в итоге привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В ответ на эти заявления глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".

Резко прокомментировал слова Меркель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.