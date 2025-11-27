Очільник Кремля Владімір Путін стверджує, що остаточної версії "мирного плану" ще немає.

Про це він сказав під час пресконференції у п’ятницю, 27 листопада, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

"Щодо проєкту договору: проєктів договору не було. Був набір питань, які пропонувалося обговорити і сформулювати остаточно", – заявив Путін.

Він сказав, що перед візитом на Аляску обговорював це з американськими переговорниками.

"І після цього виник ось той перелік можливих домовленостей з 28 пунктів. І, як я вже оголошував публічно, він нам через певні канали був переданий. Ми з ним ознайомилися", – стверджує він.

Також Путін додав, що Росія "в цілому згодна", що перелік пунктів США щодо російсько-української війни може бути "покладений в основу майбутніх домовленостей".

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам – Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу – фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

За даними ЗМІ, Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

У четвер, 27 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

